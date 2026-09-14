Пенсионер из Армавира отдал лже-сотрудникам ФСБ 1,3 млн рублей

В Армавире возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как 86-летний местный житель передал злоумышленникам порядка 1,3 млн рублей.
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