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Царьград

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Пенсионер из Армавира отдал лже-сотрудникам ФСБ 1,3 млн рублей

Пенсионер из Армавира отдал лже-сотрудникам ФСБ 1,3 млн рублей

В Армавире возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как 86-летний местный житель передал злоумышленникам порядка 1,3 млн рублей.

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