В Севастополе продлили режим высокого уровня террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности. Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на период с 18:00 7 августа 2022 года сроком на семь суток до 18:00 14 августа 2022 года.