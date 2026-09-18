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Рязанские новости

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Более 350 беспилотников летели в соседний с Рязанской областью Московский регион

Более 350 беспилотников летели в соседний с Рязанской областью Московский регион

Более 350 беспилотников летели в сторону Московского региона, 64 уничтожены на подлёте к столице.Минувшей ночью в период времени с восьми часов вечера 17 сентября до семи часов утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА.

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