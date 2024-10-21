Экипаж сбитого в Судане Ил-76 летел на помощь другому самолёту ОАЭ, который ранее был повреждён при посадке в Западном Кордофане В начале октября ОАЭ отправили самолёт с военной помощью в Судан, но тот неудачно приземлился на территории Западного Кордофана (провинция Судана) и повредил в том числе двигатели.