«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза ниже, чем в Беларуси» Мы продолжаем рассказывать, как Александр Лукашенко отвечал на самые острые вопросы белорусских, российских и иностранных журналистов.
Александр Лукашенко – о вхождении Беларуси в состав России
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
НЕ ПОРА ЛИ, ОТЛОВИТЬ ТИХАНОВСКУЮ, ДА ДОМОЙ, ДА НА СУД...ПОТОМУ КАК СУД В БЕЛОРУСИИ, ДАЛЕКО "НЕ САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ" (КАК У НАС)....
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16 час.
Алексей Тан
о вхождении Беларуси в состав России============ А вы спросили Коренных жителей России!?... а нужны ли НАМ, эти евреи- ХАСИДЫ?... ДА!, Витебск, Могилёв и Гомель... в Россию вернуть НЕ ОБХОДИМО!... это исконно Русские области... украденные у России в начале 20-ых годов Янкелем (свердловым).
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13 час.
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