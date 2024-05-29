Александр Лукашенко – о вхождении Беларуси в состав России

«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза ниже, чем в Беларуси» Мы продолжаем рассказывать, как Александр Лукашенко отвечал на самые острые вопросы белорусских, российских и иностранных журналистов.