Количество отказов в кредитах может вырасти на 20-30% из-за новых проверок

Банки и микрофинансовые организации (МФО) при оценке рисков заемщика стали учитывать вероятность личного банкротства гражданина, сообщили “Известия” со ссылкой на представителей бюро кредитных историй (БКИ) и участников рынка.
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