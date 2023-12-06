Ключевым вопросом в решении миграционной проблемы является даже не столько сокращение количества гастарбайтеров, сколько наведение порядка в вопросе выдачи паспортов.
Навести порядок с мигрантами! Власти предложили решение
Комментарии
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AN
Anton Net
а может все таки тех кто этому способствует и до выборов и после них ,у кого слова расходятся с делом!!!
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4 час.
Русский Империалист
Уже поздно что-либо менять ! Появились миллионы "новых русских" чёрные гастеров, которые без проблем создают анклавы, размножаются, игнорируют законы Великой России, диктуют свои правила. При несогласии - делают "секир-башка" несогласным. Короче, Всё пропало ! 🇷🇺
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3 час.
Владимир Соловьев
ИХ СПЕЦИАЛЬНО ПЛОДЯТ ВОРОВАТЫЕ ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ!
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2 час.
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