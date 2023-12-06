Медвежий угол
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Медвежий угол

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    по большому счёту у нас депутаты действующие такую пургу несут. что их надо мандата этого , лишать сразу без каких-то...Пара слов о забыт...
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Навести порядок с мигрантами! Власти предложили решение

Навести порядок с мигрантами! Власти предложили решение

Ключевым вопросом в решении миграционной проблемы является даже не столько сокращение количества гастарбайтеров, сколько наведение порядка в вопросе выдачи паспортов.

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Комментарии
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AN
Anton Net
а может все таки тех кто этому способствует и до выборов и после них ,у кого слова расходятся с делом!!!
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4 час.
Русский Империалист
Уже поздно что-либо менять ! Появились миллионы &quot;новых русских&quot; чёрные гастеров, которые без проблем создают анклавы, размножаются, игнорируют законы Великой России, диктуют свои правила. При несогласии - делают &quot;секир-башка&quot; несогласным. Короче, Всё пропало ! 🇷🇺
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3 час.
Владимир Соловьев
ИХ СПЕЦИАЛЬНО ПЛОДЯТ ВОРОВАТЫЕ ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ!
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2 час.

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