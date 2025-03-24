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Переизбранный глава Новосибирского района пообещал не подвести

Переизбранный глава Новосибирского района пообещал не подвести

Главой Новосибирского района на второй срок был избран Андрей Михайлов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 24 марта, поздравил Андрея Михайлова с избранием на пост главы Новосибирского района.

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