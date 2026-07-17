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Без гарантии обратного билета: 8 российских актёров, которые не смогли прижиться за границей

Без гарантии обратного билета: 8 российских актёров, которые не смогли прижиться за границей

Для многих артистов решение уехать из страны кажется началом новой, перспективной главы. Однако реальность за рубежом часто оказывается суровой проверкой на прочность.

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