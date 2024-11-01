В США спрогнозировали планы Трампа по Украине в случае победы. Он может потребовать от РФ отвода войск до инаугурации

АндрейБорков

Итак, какие то "мыслители" америкосовские, АНАЛ-ЛИТИКИ, к тому же бывшие, прогнозируют то, что Трамп потребует (!!!) от России пельмени разлепить, дым засунуть назад в трубу, а говно - в жопу! Вариантов немного, к примеру этот барыга и спекулянт Трамп и правда потребует от России что то подобное. И что тогда? А тогда НИ ЧТО!!! Войну России он объявлять не будет, отношения и так со знаком "минус", рычагов воздействия США на РФ нет от слова СОВСЕМ. То есть СОБАКА ЛАЕТ, ВЕТЕР НОСИТ. Если Трамп не потребует от России сдачи на милость УкРуине, то опять же ни чего не будет. Америксовские военные концерны будут делать бабло на войне, УкРуине деньги будут выделяться В ДОЛГ, а не в качестве безвозмездного финансирования, а когда Армия РФ дойдет до Киева и Одессы финансирование и выдача бабла в долг прекратиться. Проект УкРуина будет закрыт. А пока америкосовские АНАЛ-ЛИТИКИ, бывшие и не очень бывшие, могут и дальше писать сценарии для Голливуда в духе "Рэмбо-5,6,7,8", где этот супер-кино-герой воюет с русскими бурятскими конными водолазами под Харьковом и в Крыму, в солнечном Заполярье на Российско-Норвежской границе и на острове Парамушир (Курильские острова), за щасстье трудового народа Японии.