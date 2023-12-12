«В моей стране шумят березы», — сбежавший Нагиев обратился к россиянам из Дубая

Дмитрий Нагиев снова испытывает непростое время. Поклонникам кажется, что мужчина потерял себя: он изредка снимается в каких-но проектах, но в свободное время уезжает куда-нибудь далеко, чтобы отдохнуть от городской суеты.
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