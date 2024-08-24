 В Приморско-Ахтарске восстановить разрушенные атакой БПЛА дома планируют к концу сентября

В Приморско-Ахтарске восстановить разрушенные атакой БПЛА дома планируют к концу сентябряГлава Приморско-Ахтарского района Кубани Максим Бондаренко встретился с подрядчиком и провел планерное совещание по восстановлению жилья после из разрушения во время атаки БПЛА в начале июля.