 В Приморско-Ахтарске восстановить разрушенные атакой БПЛА дома планируют к концу сентября

В Приморско-Ахтарске восстановить разрушенные атакой БПЛА дома планируют к концу сентябряГлава Приморско-Ахтарского района Кубани Максим Бондаренко встретился с подрядчиком и провел планерное совещание по восстановлению жилья после из разрушения во время атаки БПЛА в начале июля.
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