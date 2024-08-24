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Живая Кубань

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 В Приморско-Ахтарске восстановить разрушенные атакой БПЛА дома планируют к концу сентября

 В Приморско-Ахтарске восстановить разрушенные атакой БПЛА дома планируют к концу сентября

 В Приморско-Ахтарске восстановить разрушенные атакой БПЛА дома планируют к концу сентябряГлава  Приморско-Ахтарского района Кубани Максим Бондаренко встретился с подрядчиком и провел планерное совещание по  восстановлению жилья после из разрушения во время атаки БПЛА в начале июля.

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