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ТАСС

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Операторы БПЛА "Севера" уничтожили транспорт ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили вездеход BV 206 и автомобиль Chevrolet Niva подразделений ВСУ в Сумской области.

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