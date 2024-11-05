РФ поставила Японии в сентябре рекордные 1,9 тыс. тонн крабов

За первый месяц осени 2024 года Япония импортировала из РФ 1,9 тыс. тонн крабов, что является рекордом с декабря 2023 года и в 1,5 раза превышает аналогичный показатель августа, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные японской таможни.