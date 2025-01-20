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  • Eduard
    Там такие цены,что в России и не снились!Живущая в США рос...
  • tsan tsan
    Хватит хотеть. Пора строже наказывать.В России захотели...
  • Владимир Аверков
    ну вот теперь понятно,как надо жить,а как не надо....а то мы всё думали-гадали...Врач предупредила...

Нурмагомедов отреагировал на перемирие Израиля и ХАМАС

Нурмагомедов отреагировал на перемирие Израиля и ХАМАС

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на перемирие Израиля и радикалов группировки ХАМАС.

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