Элита побежала из России, "побросав собак и велосипеды": Депутат раскрыла всю "внутрянку

PRoMeThEuS

Ну во первых, я знаю что околокремля есть свои скажем так силы, типа ФСБ/какое нибудь ещё министерство/несколько генералов/депутатов и тп или СК/ФТС/и тоже депутаты и генералы, ну и тд, которые хоть и делают вид что подчиняются ВВП, но по сути решают свои проблемы так как им это нужно и противодействуя своим оппонентам. А второе это то, что ВВП слишком долго с ними няньчится и сам виноват во всем этом безобразии, такие как Греф, Кудрин и др до сих пор сидят у рулей основных направлений, имея проамериканскую позицию, в думе и СФ сидят депутаты с жильём в Европе и др странах мира, воруют годами спокойно млрдми €, а дела на них заводятся только когда они уже улетели на пмж за бугор со всем награбленным как тот же чубатый Чубайс!