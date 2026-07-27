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ИА Регнум

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Путин: РФ ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни и борьбе с бедностью

Путин: РФ ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни и борьбе с бедностью

Россия ставит амбициозные цели для повышения уровня жизни граждан и борьбы с бедностью. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после пленарного заседания Госдумы VIII созыва.

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Комментарии
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Александр Корякин
Сколько можно &quot;ставить цели&quot;? Пора добиваться результата.
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1 м.