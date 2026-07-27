Путин: РФ ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни и борьбе с бедностью

Россия ставит амбициозные цели для повышения уровня жизни граждан и борьбы с бедностью. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после пленарного заседания Госдумы VIII созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии