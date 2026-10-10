Рустам Минниханов: Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей нашей экономики

Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики республики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
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