Нарышкин: врагам России все труднее отрицать успехи нашей армии в ходе СВО

ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин Политическим оппонентам РФ стало все труднее отрицать успехи российской армии в зоне специальной военной операции (СВО), заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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