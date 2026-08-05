Какие цели в действительности преследуют те, кто управляет армией киевского режима? Имеют ли юридическую силу слова советника главы офиса президента, если законодательство Украины чётко определяет круг лиц для внешнеполитических заявлений? Можно ли говорить о переговорах, когда параллельно наносятся удары по курортам с вековой историей? И что стоит за милитаризацией Евросоюза и превращением правов… Читать далее: https://govorit.