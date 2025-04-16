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Забудьте о Трампе. Европейцам предложили "раскрыть" свои арсеналы для Киева

Забудьте о Трампе. Европейцам предложили "раскрыть" свои арсеналы для Киева

Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине за день. Теперь же, как утверждают осведомленные источники, он надеется добиться прекращения огня за первые 100 дней своего срока — то есть к концу этого месяца.

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