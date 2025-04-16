Забудьте о Трампе. Европейцам предложили "раскрыть" свои арсеналы для Киева

Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине за день. Теперь же, как утверждают осведомленные источники, он надеется добиться прекращения огня за первые 100 дней своего срока — то есть к концу этого месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии