Почему капает кран при выключенной воде? Причины и способы устранения протечек

Исправная сантехника – это не только отсутствие лишних трат при оплате коммунальных услуг, но и гарантия того, что соседи снизу не будут затоплены в результате окончательной поломки водопроводного крана на кухне или в ванной комнате.
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