В Челябинской области ребенок проткнул живот рычагом велосипеда

В Миассе помощь спасателей понадобилась бригаде скорой медицинской помощи. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, выехав по вызову очевидцев к скверу на улице Вернадского в Миассе, врачи обнаружили мальчика, упавшего с велосипеда и получившего проникающее ранение живота рычагом переключения передач.