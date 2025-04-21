В 25-м туре чемпионата РФ победили пять из шести команд и почти все забили именно три мяча

Какие выводы после последних матчей главных претендентов на титул? В 26-м туре премьер-лиги ожидается сразу два суперматча «Динамо» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКАПретенденты на медали, почти все, в 25-м туре чемпионата России одержали победы и большинство забило по три мяча.