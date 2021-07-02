Пандемия, эвтаназия, любовь. Парсуна Александра Чучалина

Гость программы доктор медицинских наук Александр Чучалин. 00:01 — Начало 03:46 — О пандемии и новых вызовах для врачей 07:15 — «В пандемию резко изменился образ студента» 10:19 — О цинизме врачей 13:22 — Что важнее: знание или человеческое отношение к больному? 17:25 — О страданиях и Боге, который «есть Любовь»? 20:46 — Медицина — больше «наука» или «искусство»? 23:55 — «Человек сегодня уязвим, как никогда» 27:58 — Баланс души и тела: взгляд врача 29:00 — О Нюрнбергском процессе, или О достоинстве человека 30:35 — Об эвтаназии 35:58 — Об интервью врачей в период пандемии 42:44 — О работе с Юрием Андроповым.