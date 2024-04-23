МИД Швейцарии признал необходимость участия РФ в переговорах по Украине

АндрейБорков

Кто такой для нас, для россиян и для России этот министр из Швейцарии? Его мнение интересует и нас и нашу страну меньше всего. Швейцария по факту не нейтральное государство, Швейцария подшакальник США и прихвостень того же ЕС. То, что эта Швейцария заявляет о своем нейтралитете это чушь и бред, она оказывает помощь УкРуине практически в всех вопросах и по всем направлениям, только что войска свои ОФИЦИАЛЬНО туда не отправила. По этому мнение каких то там министров, каких то игрушечных государств это из разряда ЧУШИ СОБАЧЬЕЙ, не более.