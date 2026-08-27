Британский блогер стал дроноводом в бригаде морской пехоты ВС РФ

РЕН ТВ О реальном положении дел в зоне СВО на Украине предпочитают замалчивать. Интенсивные бои сейчас идут на добропольском направлении, там российские военные уничтожают вражеские укрепления, ликвидируют дроны и средства связи ВСУ.