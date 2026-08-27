РЕН ТВ О реальном положении дел в зоне СВО на Украине предпочитают замалчивать. Интенсивные бои сейчас идут на добропольском направлении, там российские военные уничтожают вражеские укрепления, ликвидируют дроны и средства связи ВСУ.
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