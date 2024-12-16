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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент про 11,5 млн Шестеркина: «Есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар. С учетом роста потолка это win-win для обеих сторон»

Российский вратарь подписал соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата 11,5 млн является рекордной для вратарей в лиге).

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