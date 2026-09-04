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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о Батракове: «У него есть все, чтобы заиграть в «Галатасарае» и достойно проявить себя в ЛЧ. Это уже опытный игрок, адаптация не должна занять много времени»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах Алексея Батракова в «Галатасарае».

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