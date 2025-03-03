«Чистый нацист»: Лавров обвинил Зеленского в предательстве еврейского народа

Анна Эржибова зю не очень то выглядит,старый какой то,а вот жена процветает,всё молодеет, путешествует на шикарных яхтах отдыхает шикарных курортах :)

Мария Наполеон, когда шёл на битву, надевал красную рубашку, чтобы, если ранят, не была видна кровь! Вот почему наркошибздик носит коричневые портки! Это у него не психболезнь, а военная хитрость на случай приступа медвежьей болезни.