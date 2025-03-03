БлокнотРУ Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «чистым нацистом» и обвинив в предательстве еврейского народа.
«Чистый нацист»: Лавров обвинил Зеленского в предательстве еврейского народа
Комментарии
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Анна Эржибова
зю не очень то выглядит,старый какой то,а вот жена процветает,всё молодеет, путешествует на шикарных яхтах отдыхает шикарных курортах :)
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13 час.
Мария
Наполеон, когда шёл на битву, надевал красную рубашку, чтобы, если ранят, не была видна кровь! Вот почему наркошибздик носит коричневые портки! Это у него не психболезнь, а военная хитрость на случай приступа медвежьей болезни.
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1 час.
М
Мария
Наполеон, когда шёл на битву, надевал красную рубашку, чтобы, если ранят, не была видна кровь! Вот почему наркошибздик носит коричневые портки! Это у него не психболезнь, а военная хитрость на случай приступа медвежьей болезни.
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1 час.
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