Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Викторовна
    Вроде речь шла о трудовых мигрантах, зачем разрешают ввоз семей, это ввоз добавочных проблем, которых у нас и без них...Посол Казахстана ...
  • Anodtat
    https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43235409184?utm_referrer=mirtesen.ru Я на соседней ветке Горского оттянул«Ломились в откры...
  • Anodtat
    Все что я про тебя написал ,относится и к твоим подельникам: Кипарису ободранному, Помойлову, Ингершлюхе крысенышу Та...Знаменитый тост С...

«Чистый нацист»: Лавров обвинил Зеленского в предательстве еврейского народа

«Чистый нацист»: Лавров обвинил Зеленского в предательстве еврейского народа

БлокнотРУ Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «чистым нацистом» и обвинив в предательстве еврейского народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Эржибова
зю не очень то выглядит,старый какой то,а вот жена процветает,всё молодеет, путешествует на шикарных яхтах отдыхает шикарных курортах :)
Ответить
13 час.
Мария
Наполеон, когда шёл на битву, надевал красную рубашку, чтобы, если ранят, не была видна кровь! Вот почему наркошибздик носит коричневые портки! Это у него не психболезнь, а военная хитрость на случай приступа медвежьей болезни.
Ответить
1 час.
М
Мария
Наполеон, когда шёл на битву, надевал красную рубашку, чтобы, если ранят, не была видна кровь! Вот почему наркошибздик носит коричневые портки! Это у него не психболезнь, а военная хитрость на случай приступа медвежьей болезни.
Ответить
1 час.
наверх