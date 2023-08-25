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Военный эксперт Леонков: процесс сдачи в плен боевиков ВСУ может стать лавинообразным

Военный эксперт Леонков: процесс сдачи в плен боевиков ВСУ может стать лавинообразным

  Процесс сдачи в плен украинских боевиков может принять лавинообразный характер. Об этом в интервью ИА Регнум заявил военный журналист, редактор журнала «Арсенал Отечества», эксперт Алексей Леонков.

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