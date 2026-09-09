Эван Хьюбингер из Anthropic прогнозирует гибель людей из-за ИИ

Эван Хьюбингер из Anthropic заявил о более чем 10% вероятности гибели человечества из-за ИИ в ближайшие десять лет.
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