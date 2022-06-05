Умирать стали чаще, а рожать – реже: демографическая ситуация в Уссурийске

Умирать стали чаще, а рожать – реже: демографическая ситуация в Уссурийске

В Уссурийском городском округе подсчитали рождаемость и смертность за 2021 год. По сравнению с предыдущим периодом, оба показателя ухудшились: горожане стали чаще умирать и меньше рожать.

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