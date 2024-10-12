ВС РФ ракетой Х-38 уничтожили мост через реку Сладкая на Покровском направлении в ДНР

Российские военные продолжают наступательную операцию на Покровском направлении в ДНР. Сейчас перед войсками стоят две первоочередные задачи: окружение украинских гарнизонов в Горняке и Кураховке и уничтожение логистических коммуникаций противника для изоляции района боевых действий.