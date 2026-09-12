Омские дачники грустят об уходящем сезоне. Наша любимая дачница-читательница, которая радовала нас все лето своими кабачками, яблоней и малиной — те, что внезапно зацвели осенью, обманутые погодой, — экзотическими цветами вроде Тигридии и жуткими монстрами, как Древоточец пахучий, сняла трогательное видео о прощании с дачей и ее обитателями — осами-занудами, плясуньей-стрекозой, крепышами-бархатцами.