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Новости Омска

3 подписчика

Омские дачники грустят об уходящем сезоне. Наша любимая дачница-читательница, которая радовала нас все лето своими кабачками, яблоней и малиной — те, что внезапно зацвели осенью, обманутые погодой, — экзотическими цветами вроде Тигридии и жуткими монстрами, как Древоточец пахучий, сняла трогательное видео о прощании с дачей и ее обитателями — осами-занудами, плясуньей-стрекозой, крепышами-бархатцами.

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