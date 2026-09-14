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Гёте-Институт в Новосибирске прекратил работу по предписанию властей России

Гёте-Институт в Новосибирске прекратил работу по предписанию властей России

По требованию российских властей свою деятельность прекратил филиал Гёте-Института в Новосибирске. Об этом 14 сентября руководство организации сообщило на своем сайте.

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