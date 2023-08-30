В случае провала украинского контрнаступления Владимир Путин может предложить Киеву и Западу переговоры.
В Вашингтоне опасаются «коварства Путина», который может предложить переговоры
Комментарии
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Nazim Ярмагомедов
Этот болтун Болтон плохо знает нашего президента и почти ничего не знает о русском духе! Переговоров не будет,если даже Зе на коленях приползет к нему.С идиотами как он и его К, только СВО до конца,до достижения поставленных целей!VIVA PUTIN! РОССИЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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13 час.
Caltar
Всяко может быть,ведь не зря "наши" власти постоянно говорят о готовности к каким-то переговорам.
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12 час.
саша пупкин
Он чо ебанутый??? Переговоры предлагают проигравшие, и это уж никак не Путин)))))
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12 час.
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