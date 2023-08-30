В Вашингтоне опасаются «коварства Путина», который может предложить переговоры

Nazim Ярмагомедов

Этот болтун Болтон плохо знает нашего президента и почти ничего не знает о русском духе! Переговоров не будет,если даже Зе на коленях приползет к нему.С идиотами как он и его К, только СВО до конца,до достижения поставленных целей!VIVA PUTIN! РОССИЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!