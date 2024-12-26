Тайники с бомбами для покушений на сотрудников МО находились в Подмосковье

Тайники со взрывными устройствами, которые агенты спецслужб Украины должны были использовать для покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, находились в Подмосковье, сообщили задержанные на допросе.
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