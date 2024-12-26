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Тайники с бомбами для покушений на сотрудников МО находились в Подмосковье

Тайники с бомбами для покушений на сотрудников МО находились в Подмосковье

Тайники со взрывными устройствами, которые агенты спецслужб Украины должны были использовать для покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, находились в Подмосковье, сообщили задержанные на допросе.

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Комментарии
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Eduard
Как люди не понимают,что укропы обещать что угодно могут,но реальность совсем другая,дебил получит срок,а на Украине будут ржать над очередным халявщиком в тюрьме!
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19 час.

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