Вопрос дня: почему за подбитые танки «Абрамс» не платят обещанные миллионы рублей?

Лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев, пообещавший ранее премировать за каждый уничтоженный «Леопард» и «Абрамс», отказался платить бойцу СВО из ХМАО, которому удалось за одну ночь подбить сразу два американских танка.
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