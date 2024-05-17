Вопрос дня: почему за подбитые танки «Абрамс» не платят обещанные миллионы рублей?

Лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев, пообещавший ранее премировать за каждый уничтоженный «Леопард» и «Абрамс», отказался платить бойцу СВО из ХМАО, которому удалось за одну ночь подбить сразу два американских танка.