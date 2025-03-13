Дронобойка по-итальянски. Новый вариант Benelli M4 для борьбы с дронами Новинка во всей красеИтальянский производитель оружия Beretta Defense Technologies презентовал дробовик Benelli M4 A.
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Дронобойка по-итальянски. Новый вариант Benelli M4 для борьбы с дронами Новинка во всей красеИтальянский производитель оружия Beretta Defense Technologies презентовал дробовик Benelli M4 A.
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