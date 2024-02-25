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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Чернышенко дал старт работе девяти спортобъектов: «Идем к новым целям под руководством президента»

Чернышенко дал старт работе девяти спортобъектов: «Идем к новым целям под руководством президента»

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин в ходе пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» приняли участие в открытии девяти спортивных объектов.

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