Чернышенко дал старт работе девяти спортобъектов: «Идем к новым целям под руководством президента»

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин в ходе пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» приняли участие в открытии девяти спортивных объектов.
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