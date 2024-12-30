Громкие свадьбы звезд – 2024: от Юлии Липницкой до Гарика Харламова

Использованы материалы: Instagram*/katerinakovalchyk, Instagram*/mikhailov_d.s Свадебный сезон – 2024 был невероятно разнообразным – он включил в себя и самую дорогую (и самую долгую) "свадьбу века", и скромные церемонии в камерной обстановке.
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