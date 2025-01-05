На Западе оценили возможности боевого применения Китаем истребителя 6-го поколения «Цзянь-36» в будущем

В конце декабря 2024 года прототип китайского ромбовидного бесхвостого тяжелого трехдвигательного тактического истребителя шестого поколения «Цзянь-36» (Чэнду J-36 или Chengdu J-36) впервые поднялся в воздух.
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