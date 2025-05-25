Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:В интервалес 20:00 мск 24 мая до 0:00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА самолетного типа:30 БПЛА – над территорией Брянской области,20 БПЛА – над территорией Белгородской области,17 БПЛА – над территорие.
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