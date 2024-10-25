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Технологии добра

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29 ноября в Москве и онлайн состоится конференция «Технологии добра» - открытый диалог между бизнесом, некоммерческими организациями и лидерами IT-индустрии

29 ноября в Москве и онлайн состоится конференция «Технологии добра» - открытый диалог между бизнесом, некоммерческими организациями и лидерами IT-индустрии

❤️Друзья, мы к вам с новостями!  📅 29 ноября в Москве и онлайн состоится конференция «Технологии добра», посвященная вопросам цифровизации НКО — зачем НКО нужны IT-решения, как найти ресурсы на их внедрение и какие инструменты доступны уже сейчас.

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