29 ноября в Москве и онлайн состоится конференция «Технологии добра» - открытый диалог между бизнесом, некоммерческими организациями и лидерами IT-индустрии

❤️Друзья, мы к вам с новостями! 📅 29 ноября в Москве и онлайн состоится конференция «Технологии добра», посвященная вопросам цифровизации НКО — зачем НКО нужны IT-решения, как найти ресурсы на их внедрение и какие инструменты доступны уже сейчас.