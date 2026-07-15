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Во Владивостоке на продажу выставлен один из двухсот Mitsuoka Rock Star

Во Владивостоке на продажу выставлен один из двухсот Mitsuoka Rock Star

В 2018 году японская фирма Mitsuoka анонсировала проект Mitsuoka Rock Star. В основу машины легла Mazda MX-5 четвертого поколения (с заводским индексом ND), на которую навесили оперение, чтобы родстер напоминал классический Chevrolet Corvette Sting Ray образца 1963—1967 годов.

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