В облцентре отдадут в концессию бассейн «Дельфин»

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в смоленском Заднепровье Местные власти планируют заключить концессионное соглашение по ликвидируемому как юридическое лицо муниципальному бассейну «Дельфин» в Смоленске.
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