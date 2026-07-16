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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин запустил голосование за названия поездов МЦД

Новое голосование в проекте «Активный гражданин» стартовало, сообщил Сергей Собянин. Жителям Москвы предлагают дать собственное имя поездам серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые составляют значительную часть парка МЦД.

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