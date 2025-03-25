Подсчитан примерный вес всего Интернета: 53 квадриллионных грамма или 960 кг ДНК

Учёные вновь попытались рассчитать массу данных в Сети. В 2006 году физик Рассел Сайтц, исходя из энергии, затрачиваемой на питание серверов, оценил вес интернета в 50 граммов — примерно как две клубники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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